Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Transfer Gelişimi
Altay, yönetim değişikliği sonrası Ali Kızılkuyu'yu yurda döndürdü. Yeni yönetici Sinan Kanlı, transfer yasağına rağmen genç oyuncuları kadroya katmaya devam ediyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da yönetimin 16 Ağustos'ta yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı almasıyla kulübün idaresini üzerine alan Sinan Kanlı, takımdan ayrılan Ali Kızılkuyu'yu yuvaya döndürdü. Kongrede görevi resmen bırakmaya hazırlanan Başkan Yüksel Gürüz ve yönetimi ile anlaşamadıktan sonra Yeşil Yalova FK ile el sıkışan Ali'yi yapılan temaslar sonrası Sinan Kanlı ikna etti.

İmza yetkisi olmamasına rağmen geçen hafta yönetimin başına geçen Sinan Kanlı, genç oyuncu Emre Tangeldi'den sonra ikinci futbolcuyu yuvaya döndürmüş oldu. Kanlı, antrenman öncesi futbolculara soyunma odasında sürpriz yaparak Ali'yi arkadaşlarıyla buluşturdu. Altaylı futbolcular 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu alkışlarla karşıladı. Transfer yasağı süren Altay'da Onur Efe ile Yunus Efe'nin de takıma döndürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
