Altay'da Murat Berkan ayrıldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Altay'da, ön libero Murat Berkan Demir alacakları nedeniyle kulübe ihtarname göndererek takımdan ayrıldığını açıkladı. 25 yaşındaki futbolcu, Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor ile görüşüyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü ikinci yarının ilk haftasında evinde Uşakspor'u yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefleyen Altay'da ön libero Murat Berkan Demir'in takımdan ayrıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen 7 futbolcu arasından sadece Murat Berkan'ın antrenmanlara çıkmadığı bildirildi. Altay altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcunun tek taraflı fesih hakkı kazandığı kaydedildi. Sezonun ilk yarısında 4 müsabakada görev yapan Murat Berkan'ın Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor'la görüştüğü iddia edildi.

