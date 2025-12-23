Haberler

Altay'da Murat Berkan yol ayrımında

3. Lig 4. Grup'ta devre arasına 18 puanla giren Altay'da, ön libero Murat Berkan Demir son 4 maçta kadroda yer almadı. Teknik ekip tarafından kadroya alınmayan oyuncunun, alacakları ödenmezse serbest kalma hakkı kazanacağı belirtildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına 18 puanla 10'uncu sırada giren Altay'da ön libero Murat Berkan Demir, siyah-beyazlı takımın kazandığı son 4 maçta kadroda yer almadı. İlk yarıda oynadığı 4 maçın 2'sinde ilk 11'de şans bulan 25 yaşındaki futbolcu toplam 162 dakika oyunda kaldı. Antrenmanlarda yer alan Murat Berkan'ın son haftalarda ağrıları olduğunu söylemesi üzerine teknik ekip tarafından kadroya alınmadığı ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun kulübe ihtarname gönderen 5 oyuncu arasında yer aldığı öğrenildi. Altyapısından yetiştiği Altay'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Murat Berkan'ın alacakları ödenmezse serbest kalma hakkı kazanacağı ve devre arasında yuvadan uçabileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
