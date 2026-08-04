Altay'da kayyım krizi: 1 milyar TL borç, kongre beklentisi ve taraftarın çağrısı

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yönetim krizi nedeniyle antrenmanlara henüz başlayamayan Altay'da Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetimin istifa ederek kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvurması camiada tedirginlik yarattı. Mahkemenin atayacağı kayyım heyetinin göreve gelmesinin ardından tekrar seçimli olağanüstü genel kurul kararı alacağı bildirildi. Yapılacak kongrede başkan adayı çıkmazsa kulübün tasviyesinin gündeme gelebileceği ifade edildi. Borcu 1 milyar TL'yi aşan Altay'da yatırımcı adayı Vahdettin Heyal yönetime talip olduklarını açıklamıştı.

Altay'ın yönetimine atanacak kayyımın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Adli tatil nedeniyle nöbetçi hakim kayyımın belirlenme sürecinde etkin rol oynayacak. Kayyım göreve geldiği gibi 15 gün sonra yapılmak üzere kongre kararı alacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci oturum 22 gün sonra gerçekleşecek. Altay'da olağanüstü genel kurulun ağustos ayının son günlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ligde yeni sezon 6 Eylül'de başlayacak. Kadrosu büyük ölçüde dağılan siyah-beyazlıların camianın vereceği destekle hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

BRESCIA TARİHE KARIŞTI

Altay'da yönetime kayyım atanması sürecine girilirken; İtalya'nın 115 yıllık köklü kulübü Brescia Calcio'nun mali sıkıntılar nedeniyle resmen iflas etmesi dikkat çekti. Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Roberto Baggio, Balotelli gibi futbolcuların formasını giydiği Brescia, 20 milyon euro borcu nedeniyle kapatıldı. Brescia Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde kulübün tasviyesine karar verdi. Aynı şehirde 2025'te kurulan Union Brescia ise geçen sezon Serie C'de mücadele etti. Altay'ın borcu da tarihe karışan İtalyan temsilcisi gibi 20 milyon euro civarında.

TARAFTARLARDAN AÇIKLAMA

Altaylı taraftarlar yaşanan sürece tepki göstermeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, dün Alsancak Mustafa Denizli Stadı önünde toplanarak bir açıklama yaptı. 'İzmir uyuma, Altay'ına sahip çık' sloganları atan taraftarlar, "Bu kulüp sadece bir spor kulübü değil, bu şehrin anıları, sevinçleri ve ortak değeridir. Bugün maddi zorluklarla ayakta kalma mücadelesi veriyor. Biz taraftarlar olarak kulübümüze sahip çıkıyoruz. Şimdi sıra bu şehrin tüm dinamiklerinde. Gelin el ele verelim ve bu arma yaşasın. Çünkü bir kulüp kapanırsa sadece bir takım değil, bir şehrin ruhu da eksilir. Gün birlik günü. Tüm İzmir halkını Büyük Altay'ımıza destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı