Altay'da Mali Kriz ve Yönetim Boşluğu: Kayyım Başvurusu

Nesine 3. Lig ekiplerinden Altay'da aday çıkmaması ve yaşanan mali kriz nedeniyle kulüp için kayyım başvurusunda bulunuldu.

Altay Spor Kulübü Onursal Başkanı Sinan Kanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüpte yönetim oluşturulamaması nedeniyle bugün kayyım talebiyle başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Kulübün içinde bulunduğu durumun bu kararı zorunlu hale getirdiğini belirten Kanlı, "Aday çıkmaması ve mali krizler sebebiyle artık yönetilemeyecek hale geldiği için bugün kayyım başvurusu yaptık." dedi.

Kayyım atanması halinde ilk işin genel kurula gidilmesi olacağını aktaran Kanlı, "Kayyım görevi devralırsa onlar da ilk olarak genel kurula gidecekler. Şu an adaylar olduğunu görüyoruz. Adaylar günü geldiğinde kulübün yönetimine talip olabilirler. Buna tabii ki genel kurul karar verecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA