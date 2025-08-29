Altay'da Haciz Krizi Sonlandı

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da kulübün logosuna haciz koyduran eski kaleci antrenörü Uğur Karaosman'ın haciz işlemini sonlandırdığı açıklandı. Siyah-beyazlı yönetimin mali destekçisi Sinan Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi. Kanlı yaptığı paylaşımda, "Aslında çok fazla detay paylaşmayı sevmem ancak kamuoyununda oluşan bilgi kirliliği yüzünden açıklama gereği hissettim. Belirtmek isterim ki eski kaleci antrenörümüz Uğur Karaosman basında yer alan arma haczi konusunun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti ve 'Aslolan Büyük Altay' diyerek tüm alacaklarından feragat etti. Kendisine bir kez de buradan teşekkür etmek istiyorum. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Altay kupa maçı nedeniyle yarın sona ermesi gereken Afyon kampından erken ayrılarak İzmir'e döndü.

