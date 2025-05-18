Altay'da Genel Kurul Heyecanı: Başkan Özkaral'ın Geleceği Belirsiz

Altay'da Genel Kurul Heyecanı: Başkan Özkaral'ın Geleceği Belirsiz
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3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay, 28 Mayıs'taki genel kurula odaklandı. Mevcut Başkan Süleyman Özkaral'ın durumu belirsizliğini korurken, iş adamı Vahdettin Heyal başkanlığa aday olduğunu ilan etti.

YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da tüm camia 28 Mayıs'ta gerçekleşecek genel kurulu beklerken, mevcut Başkan Süleyman Özkaral'ın durumu ise netlik kazanmadı. Siyah-beyazlı yönetimin futbol şubesinin devri için çeşitli firmalarla görüşmelere yeniden başladığı öğrenilirken, seçime kadar resmi adımların atılabileceği kaydedildi. Başkan Özkaral'ın ise futbol şubesinin devredilmesi halinde 28 Mayıs'ta adaylığını koymayacağı aksi bir gelişme olursa yeniden başkanlık için yarışacağı kaydedildi. Altay'da seçim öncesi iş adamı Vahdettin Heyal de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkanlığa aday olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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