Altay'da Genç Savunmacı Arif Yanarlı İlk 11'de

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalan Altay'da genç savunmacı Arif Yanarlı, ilk kez ilk 11'de forma giymenin heyecanını yaşadı. Futbola siyah-beyazlı kulüpte başlayan 17 yaşındaki stoper U15, U16, U17 ve U19 takımlarında 74 resmi maça çıktıktan sonra geçen sezon 2'nci Lig'de 33'üncü haftadaki Isparta 32 Spor deplasmanında 86'ncı dakikada oyuna girerek ilk profesyonel deneyimini yaşamıştı.

İzmir temsilcisinde bu sezon kupada ve ligde oynanan ilk 4 müsabakada forma şansı bulamayan Arif, Bornova 1877 karşılaşmasında 11'de şans buldu. Teknik direktör Yusuf Şimşek, genç defans oyuncusunu 90 dakika sahada tuttu. Hikmet'in yokluğunda görev yapan Arif, performansıyla teknik ekipten geçer not aldı. Bu hafta İzmir Atatürk Stadı'nda cumartesi günü Söke 1970'i konuk edecek Altay, ilk galibiyetini alarak taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.