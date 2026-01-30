Haberler

Altay'da Yusuf Şimşek yol ayrımında

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek, kulübün ekonomik sorunları nedeniyle görevi bırakmaya hazırlanıyor. Ödemelerin yapılmaması üzerine 19'uncu hafta maçında sahaya çıkmama kararı aldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek'in kulüpteki ekonomik sıkıntılar nedeniyle görevi bırakmaya hazırlandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımın başına 4'üncü haftadaki Eskişehirspor maçında geçen tecrübeli teknik adamın, yarın deplasmanda yine Eskişehirspor'la oynanacak 19'uncu hafta mücadelesinde sahaya çıkmama kararı aldığı bildirildi. Yönetimin futbolculara ve teknik ekibe gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle teknik patron Şimşek'in kulüple vedalaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Altay'a son olarak FIFA'dan -6 puan silme cezası da gelmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
