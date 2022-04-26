Altay'da Ekmekçioğlu-Akman zirvesi

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalması mucizelere bağlı olan Altay'da perşembe günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkanlık görevinden istifa eden Özgür Ekmekçioğlu ile başkanlığa aday olması beklenen İbrahim Akman'ın bir araya gelerek kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yüksek Divan Kurulu'nun geniş katılımlı gerçekleşen dünkü toplantısında İbrahim Akman'ın projelerini divan üyelerine anlattığı, divanın da kendisine fikir verdiği ifade edildi. Özgür Ekmekçioğlu ile İbrahim Akman arasında yapılacak zirvenin Divan Kurulu'ndaki camia büyüklerinin gözetiminde gerçekleşeceği bildirildi.

Kongre öncesi bazı taraftarlar, Özgür Ekmekçioğlu yönetiminin kulübü borçlandırması nedeniyle ibra edilmemesi gerektiğini savunurken, 2016'da Ekmekçioğlu göreve geldiğinde 18 milyon TL olan kulüp borcunun 400 milyon TL'ye çıktığını söyleyen İbrahim Akman'ın bu konudaki çekincelerinin sürdüğü dile getirildi. Özgür Ekmekçioğlu'nun kulübü zarara uğrattığını savunan Akman'ın yapılacak görüşmede Ekmekçioğlu'ndan kişisel alacaklarını kulübe hibe etmesini talep edeceği iddia edildi. İstifa eden Özgür Ekmekçioğlu'nun Altay'dan yaklaşık 100 milyon TL alacaklı olduğu ileri sürüldü.