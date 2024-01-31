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Altay'da Deniz Kadah ve İbrahim Öztürk ayrıldı

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Altay'ın tecrübeli oyuncularından Deniz Kadah ve İbrahim Öztürk'ün siyah-beyazlı takımdan ayrıldığı öğrenildi. Altay, mali açıdan zor günler geçiriyor ve alacaklarını tahsil edemeyen oyuncular takımdan ayrılıyor.

Altay'ın tecrübeli oyuncularından Deniz Kadah ve İbrahim Öztürk'ün siyah-beyazlı takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, mali açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda alacaklarını tahsil edemeyen oyuncular siyah-beyazlı kulübe ihtarname gönderdi. Bu durum sonrası birçok oyuncu, serbest kalma hakkını elde ederek takımdan ayrılırken, son olarak takımın en tecrübeli oyuncularından İbrahim Öztürk ve Deniz Kadah'ın da Altay'dan ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan 42 yaşındaki savunma oyuncusu İbrahim Öztürk, siyah-beyazlı formayla bu sezon 20 maça çıkıp 2 gol kaydederken, 37 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Kadah ise 14 maça çıkıp 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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