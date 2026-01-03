Altay'da gözler Deniz Kadah'ta

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da sezon başında yaşanan lisans sorunu nedeniyle ilk yarıyı antrenman yaparak geçiren tecrübeli santrfor Deniz Kadah'ın ikinci devre öncesi durumu merak konusu oldu. Siyah-beyazlı kulüple geçen sezon sonunda 20 Mayıs 2025'te 2 yıllık sözleşme yenileyen 39 yaşındaki forvet, yaz döneminde futbolu bırakma kararı aldıktan sonra başkan Sinan Kanlı tarafından ikna edilerek takıma dönmüştü.

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılar, Deniz'in vize işlemini bu sezon ilk transfer dönemi sona erdikten sonra yapmak istedi ancak sistemde Deniz'in yeni transfer olarak görülmesi nedeniyle oyuncunun lisansı çıkarılamadı. Altay'ın ara transfer döneminde yine aynı sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsizliğini koruyor. İzmir temsilcisi tecrübeli golcünün yeşil sahalara dönmesi için mesai harcıyor.