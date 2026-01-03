Haberler

Altay'da gözler Deniz Kadah'ta

Altay'da gözler Deniz Kadah'ta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig ekibi Altay'da, tecrübeli forvet Deniz Kadah'ın lisans sorunu nedeniyle ikinci devre öncesi durumu belirsizliğini koruyor. Kulüp, oyuncunun vize işlemlerini yapmak için uğraşıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da sezon başında yaşanan lisans sorunu nedeniyle ilk yarıyı antrenman yaparak geçiren tecrübeli santrfor Deniz Kadah'ın ikinci devre öncesi durumu merak konusu oldu. Siyah-beyazlı kulüple geçen sezon sonunda 20 Mayıs 2025'te 2 yıllık sözleşme yenileyen 39 yaşındaki forvet, yaz döneminde futbolu bırakma kararı aldıktan sonra başkan Sinan Kanlı tarafından ikna edilerek takıma dönmüştü.

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılar, Deniz'in vize işlemini bu sezon ilk transfer dönemi sona erdikten sonra yapmak istedi ancak sistemde Deniz'in yeni transfer olarak görülmesi nedeniyle oyuncunun lisansı çıkarılamadı. Altay'ın ara transfer döneminde yine aynı sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsizliğini koruyor. İzmir temsilcisi tecrübeli golcünün yeşil sahalara dönmesi için mesai harcıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü