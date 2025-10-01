Haberler

Altay'da Ceyhun Gülselam Sağlığına Kavuştu
Altay, Eskişehirspor'a 3-2 yenilmesine rağmen tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam'ın 303 gün sonra sahalara dönmesiyle sevindi. Ceyhun, çapraz bağlarının kopmasının ardından ilk kez 3'üncü Lig'de forma giydi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Eskişehirspor'a 3-2 mağlup olan Altay'da tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam'ın uzun süren sakatlığı sonrası yeşil sahalara dönmesi teselli oldu. İzmir'de 30 Kasım 2024'te oynanan İnegölspor maçında çapraz bağlarının kopması sonucu ameliyat olarak sezonu kapatan Ceyhun, geçen pazar oynanan Eskişehirspor müsabakasında 80'inci dakikada Emre'nin yerine oyuna girerek 303 gün sonra formasına kavuştu. Deneyimli oyuncu kariyerinde ilk kez 3'üncü Lig'de boy gösterdi. Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in her geçen hafta Ceyhun'a daha fazla süre vermeyi planladığı ifade edildi. Öte yandan cumartesi günü Manisa'da Bornova 1877'ye konuk olacak Altay'da tedavisi süren kaleci Ozan ve lisansı çıkmayan Deniz Kadah dışında eksik yok.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
