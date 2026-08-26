Altay ve Karşıyaka Yarın Özel Maçta Karşılaşacak

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın gruptaki rakibi Karşıyaka ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda tedavisi tamamlanan Caner Baycan'ın takımla çalışmalara başlaması teknik ekibi sevindirdi. 2024 yılında çapraz bağ sakatlığı da yaşayan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun tamamen iyileştiği ve sezon başına kadar hazır duruma geleceği kaydedildi. Caner geçen sezon 20 müsabakada görev alıp 1 gol ve 2 asistle oynamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı