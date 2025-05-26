Altay'da Başkan Adayı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile Görüşüp Destek Aldı

Altay'da başkanlığa aday olan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, ilk olarak Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile görüştü. Deneyimli çalıştırıcı da sosyal medya hesabından açıklama yaparak genel kurulda başkan adayı olan Gürüz yönetiminin yanında olduğunu ifade etti.

Tarihinin en zor zamanlarını geçiren ve bu sezon TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşen Altay, çarşamba günü olağan genel kurul yapacak. Başkan adayı olan Prof. Dr. Yüksel Gürüz'ün de ilk olarak Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile sözlü bir anlaşma yaptığı ifade edildi. Üzümcü de bu durumla alakalı resmi sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı. Yüksel Gürüz'ün yanında olacağını vurgulayan Üzümcü, "Altay ile ilgili düşüncelerimi, kulübün her problemine olan hakimiyeti, bu yolu şahsımla yürümek istemesi, Altay'ımızı ayağa kaldıracak uzun vadeli plan yapması benim düşüncelerimi olumlu yönde etkilediğini belirtmek isterim. Hepimizin çok sevdiği ve ortak paydamız olan Altay Spor Kulübü'nde, genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Prof. Dr. Yüksel Gürüz ve ekibine çıkmış oldukları bu kutsal yolculukta tüm kalbimle başarılar dilediğimi ifade etmek isterim. Bugün itibariyle yaşanacak olan genel kurulumuzda seçilse de seçilmese de kendilerinin yanında olduğumu belirtmek isterim. Burada asıl ve esas olan Altay'dır. Altay'ın bir şansı olduğuna inanmak ve eski günlerine dönebilmesi adına heyecanlanmaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan siyah-beyazlı kulüpte 2021-22'de Süper Lig'de sportif direktör olarak, 2022-23 ve 2023-24'te teknik direktör olarak çalışan Tuna Üzümcü, son olarak da geçen sezon Bucaspor 1928'de teknik adam olarak görev yaptı. - İZMİR