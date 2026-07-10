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Altay'da 3 oyuncuya, 'Bekleyin' çağrısı

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3. Lig ekibi Altay'da alacakları için ihtarname gönderen İsa Toygar, Oktay ve Caner'e kulüp yönetimi, kongrenin tamamlanmasını beklemeleri çağrısında bulundu. Transfer yasaklısı ekip, yeni bir fire vermek istemiyor.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da kulübe ihtarname gönderen 3 futbolcuya kongreyi beklemeleri konusunda çağrıda bulunulduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı ekipte altyapıdan yetişen İsa Toygar, Oktay ve Caner alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtar çekmişti. Üç genç oyuncunun sözleşmelerini feshetmemeleri için kulüp idarecilerinin devreye girdiği ifade edildi.

İzmir temsilcisinde 11 Mayıs'ta başlayıp yarıda kalan olağanüstü genel kurul 16 Temmuz'da tamamlanacak. Yeni yönetimini belirleyecek transfer yasaklısı Altay, kadrosunda yeni bir fire vermek istemiyor. Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen genç oyuncular Emre Tangeldi ve Hikmet Çolak ödeme yapılmayınca geçen ay kontratlarını tek taraflı sonlandırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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