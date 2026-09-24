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Altay'da 21 yaşındaki İbrahim Kıravi çapraz bağ kopması nedeniyle sezonu kapattı

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Altay'da 21 yaşındaki İbrahim Kıravi çapraz bağ kopması nedeniyle sezonu kapattı
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Altay'da sol kanat İbrahim Kıravi'nin dizindeki ödemin inmesi sonrası çekilen MR'ında çapraz bağlarda kopuk tespit edildi. Sezonu kapatan 21 yaşındaki futbolcu, Bucaspor 1928 derbisi öncesi ameliyat olacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3'ünc haftada evinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Altay'a pazar günü deplasmanda oynayacağı Bucaspor 1928 derbisi öncesi sol kanat oyuncusu İbrahim Kıravi'den kötü haber geldi. Ligde Karşıyaka ile önceki hafta oynanan karşılaşmanın 7'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan genç futbolcu sezonu kapattı.

İbrahim'in dizindeki ödemin inmesinin ardından çekilen MR'ında çapraz bağlarda kopuk tespit edildi. Takımın önemli isimlerinden biri olan 21 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağı öğrenildi. Altay'da geçen sezon çağraz bağ ameliyatı olan santrfor Ünal Alihan ile kaleci Semih'in tedavileri sürüyor. Geçen sezondan kalan cezası süren Murat Uluç da Buca karşısında oynamayacak.

TUNA ÜZÜMCÜ ESKİ TAKIMINA RAKİP

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, pazar günü eski takımı Bucaspor 1928'e rakip olacak. Teknik direktörlük kariyerine futbola başladığı Altay'da 2023'te adım attıktan sonra 2025'te Bucaspor'un başına geçen 44 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulüpte 2'nci Lig'de 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alıp 1.83 puan ortalaması yakalamasına rağmen istifa etmişti. Kariyerinde iki takım çalıştıran Tuna Üzümcü, Altay'ın 3 puan alması için saha kenarında taktik savaşı verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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