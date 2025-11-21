Altay Bayındır, Süper Lig devine geliyor

2023-24 sezonunun başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro karşılığında transfer olan Altay Bayındır, İngiltere'de beklediği forma şansını bulamadı. Performansının yeterli görülmemesi nedeniyle ikinci planda kalan milli eldiven, son dönemde transfer söylentilerinin merkezine yerleşti.

İSPANYA MAÇINDA PARLAMIŞTI

A Milli Takım'ın İspanya deplasmanında sahaya çıkan Altay, bu karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla adeta kalesine duvar örmüş, hem taraftarların hem de uluslararası futbol otoritelerinin takdirini toplamıştı.

BEŞİKTAŞ RESMİ GİRİŞİME HAZIRLANIYOR

Siyah-beyazlı yönetimin ocak ayında Altay Bayındır'ı kiralık olarak kadroya katmak için Manchester United ile görüşmelere başlaması bekleniyor. Beşiktaş'ın bu hamlesi, ara transfer döneminde Süper Lig'deki kaleci rekabetini yeniden şekillendirebilecek nitelikte değerlendiriliyor.