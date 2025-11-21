Haberler

Altay Bayındır, Süper Lig devine geliyor

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın Süper Lig'e geri dönüş ihtimali gündemde. Ortaya atılan iddialara göre Beşiktaş, ocak ayında Altay için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

  • Altay Bayındır, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
  • Altay Bayındır, Manchester United'da beklediği forma şansını bulamadı ve ikinci planda kaldı.
  • Beşiktaş, ocak ayında Altay Bayındır'ı kiralık olarak kadroya katmak için Manchester United ile görüşmelere başlamayı planlıyor.

2023-24 sezonunun başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro karşılığında transfer olan Altay Bayındır, İngiltere'de beklediği forma şansını bulamadı. Performansının yeterli görülmemesi nedeniyle ikinci planda kalan milli eldiven, son dönemde transfer söylentilerinin merkezine yerleşti.

İSPANYA MAÇINDA PARLAMIŞTI

A Milli Takım'ın İspanya deplasmanında sahaya çıkan Altay, bu karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla adeta kalesine duvar örmüş, hem taraftarların hem de uluslararası futbol otoritelerinin takdirini toplamıştı.

BEŞİKTAŞ RESMİ GİRİŞİME HAZIRLANIYOR

Siyah-beyazlı yönetimin ocak ayında Altay Bayındır'ı kiralık olarak kadroya katmak için Manchester United ile görüşmelere başlaması bekleniyor. Beşiktaş'ın bu hamlesi, ara transfer döneminde Süper Lig'deki kaleci rekabetini yeniden şekillendirebilecek nitelikte değerlendiriliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZantini Sokara:

Kargalarda bayılıyor FB'nin çöplerini almaya. Joesph, Rüştü, Gökhan, Caner, Mert Günok, Nobre, Auilero, Cengiz ....... daha bir ton adam var.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Dogru soze nehacet

yanıt2
yanıt8
Haber Yorumları5g82znc92j:

Engin, Feyyaz, Tümer, Cenk tosun ,Sergen,

yanıt18
yanıt1
Haber Yorumlarıyorum bükücü:

o senin çöp dediğin adamlar ligin içinden geçen adamlar. Bunları görsen bi resim çektirmek için sıraya girersin. burda klavyeden komandoluk yapıyorsun. gelmiş geçmiş en iyi kaleci rüştü , en iyi bekler yine gökhanla caner.. mertin geçen sene milli takımla özdeşleşmiş ahtapotmusun örümcekmisin olayı var. Nobre dediğin adam belli bir skora erişmiş aurelyo brezilyalı olmasına milli takıma aldılar.. BOŞ YAPMIŞŞIN...

yanıt16
yanıt3
Haber YorumlarıGt eder:

çöp dediklerinin Beşiktaş'ta kazandığı kupa sayısı 17 aynı dönemde Fenerbahçe 1 türkiye kupası kazanmış sadece aurelio ve mert harici diğer hepsi Beşiktaş'ta şampiyon yaşamış Fenerbahçe bı dönemde şampiyon olamamış sende gelmiş buraya boş boş yorum yazmışsın

yanıt8
yanıt0
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
