Altay Bayındır, Manchester United'da! Havaalanından Ali Koç uğurladı

Altay Bayındır, Manchester United'a imza atmak için İngiltere'ye gitti. 4 yıllık Fenerbahçe serüvenini nokta koyan milli eldivene havaalanından ayrılırken başkan Ali Koç eşlik etti.

Milli kaleci Altay Bayındır, 4 yıllık Fenerbahçe serüvenine noktayı koyarak Manchester United için İngiltere'ye gitti.

MANCHESTER UNITED MACERASI BAŞLIYOR

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminden özel izin alarak transfer görüşmeleri için Yunanistan'a giden Altay Bayındır, dün sarı-lacivertlilerin Twente maçı kadrosunda yer alsa da yedek kulübesinde karşılaşmayı takip etti. Mücadele öncesinde taraftarları selamlayarak veda eden Altay Bayındır'ın bugün ise Manchester United macerası başlıyor.

ALİ KOÇ EŞLİK ETTİ

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Altay Bayındır'ı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı. İkili uzun süre sohbet ederken Altay Bayındır, Ali Koç alandan ayrılırken kapıya kadar eşlik etti. Özel uçakla İngiltere'ye giden milli kalecinin, rutin sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Görsel: fenerbahcemags