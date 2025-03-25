Altay Bayındır'ın Manchester United kariyerini bitirecek gelişme

Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişim yapmaya hazırlanıyor. İngiliz devinin planladığı bu değişim, fazla süre bulamayan milli kaleci Altay Bayındır'ın da takımdaki sonunu getirecek.

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İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, yaz transfer döneminde 10 futbolcusuyla yollarını ayırmak istiyor. Premier Lig ekibinin veda edeceği isimler arasında Altay Bayındır'ın ismine de yer verildi.

GÖNDERECEK TAKIM ARIYOLAR

Öte yandan İngiliz devinin 26 yaşındaki eldiven için izleyeceği yol haritasına da değinildi. Manchester United'ın yaz transfer dönemi için Altay'ı gönderecek bir takım aradığı öne sürüldü.

ALTAY'IN SEZON PERFORMANSI

Altay Bayındır, Bu sezon 6 maçta United kalesine geçti. 26 yaşındaki milli file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü ve 2 maçta ise gol yemedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Altay'ın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.