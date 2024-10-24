Altay Bayındır'ın maç günü paylaşımında çok konuşulacak Fenerbahçe detayı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında eski kalecisi Altay Bayındır'ın formasını giydiği İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Milli eldiven, eski takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMINDA FENERBAHÇE DETAYI

Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen 26 yaşındaki kalecinin maç günü ile ilgili yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'ye ve sarı-lacivertli taraftarlara veda ettiği görüntüler de yer aldı. Milli eldivenin bu paylaşımı, kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

FENERBAHÇELİLER DUYGULANDI

26 yaşındaki eldivenin bu paylaşımı gören Fenerbahçeli taraftarlar, duygusal anlar yaşadı. Altay'ın bu paylaşımını defalarca paylaşan sarı-lacivertliler, çok sayıda duygusal yorumda da bulundu.

5 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Altay Bayındır, geçen sezonun başında 5 milyon euro karşılığında 4 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olmuştu. Andre Onana'nın arkasında yedek kalan milli eldiven, geçtiğimiz sezon ve bu sezon 1'er olmak üzere toplamda 2 maça çıkabildi. Altay'ın ManU ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'i konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.