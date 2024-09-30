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Altay Bayındır'ı yıkan haber! Manchester United'daki geleceği tehlikede

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Manchester United kadrosunda 1 yıldır yer almasına rağmen sadece iki maça çıkabilen Altay Bayındır'ın İngiliz devindeki geleceği tehlikeye girdi. Manchester temsilcisinin teknik direktörü Erik ten Hag, takımın as kalecisi Andre Onana'yı Altay'dan daha fazla zorlayacak bir kaleci arayışında. Championship takımlarından Sunderland'ın kalecisi Nathan Patterson'ı kadrosuna katmak isteyen United, bu transferi gerçekleştirirse milli eldiven takımdan ayrılabilir.

1 yıldır Manchester United'da olmasına rağmen forma şansı bulmakta zorlanan milli kaleci Altay Bayındır'ın, İngiliz ekibindeki geleceği sıkıntıya girdi.

ERIK TEN HAG, KALECİ ARIYOR

The Sun'ın haberine göre; Premier Lig devi, Sunderland kalecisi Nathan Patterson'ı kadrosuna katmak istiyor. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın, takımın as kalecisi Andre Onana'nın istikrarsız performansından endişe duyduğu ve Kamerunlu file bekçisini Altay Bayındır'dan daha fazla zorlayacak bir kaleci arayışında olduğu belirtildi. Kırmızı Şeytanlar'ın kaleci gözlemcisi Tony Coton'un, Championship takımı Sunderland'de forma giyen Nathan Patterson'ı incelemeye aldığı ifade edildi. Sunderland'in Patterson'ın bonservisini yaklaşık 20 milyon sterlin olarak belirlediği ancak daha azına da razı olabileceği ileri sürüldü.

ALTAY, TAKIMDAN AYRILABİLİR

Haberde, Erik ten Hag'ın Onana'yı ilk tercihi olarak gördüğü, Patterson'ın yedek kaleci olarak transferinin gerçekleşmesi halinde Altay'ın oynama şansının kalmayacağı ve Türk eldivenin başka bir takıma transfer olabileceği kaydedildi.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Altay Bayındır, Eylül 2023'te transfer olduğu Manchester United'da 2 maça çıkabildi ve kalesinde 2 gol gördü. Milli kalecinin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Altay Bayındır'ı yıkan haber! Manchester United'daki geleceği tehlikede
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Manchester United Altay Bayındır Manchester Futbol Dünya Altay Spor

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