Altay Bayındır'a Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif! Dünya yıldızlarının yanına gidiyor

Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi olan Altay Bayındır'a dünyaca ünlü futbolcuların transfer olduğu Suudi Arabistan'dan teklif var. Al-Tai FC, milli eldiven için 6 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Tai, Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını 6 milyon euroluk teklifle çaldı. Sarı-lacivertli yönetim, milli eldivenin satışına sıcak bakıyor.

İYİ BİR MAAŞ TEKLİF ETTİLER

Fenerbahçe'de taraftarların cephe aldığı Altay Bayındır, son oynanan Gaziantep FK maçı sonrası da yediği gol nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Fanatik'te yer alan habere göre; Al-Tai FC'nin talip olduğu milli eldivene son derece tatmin edici de bir maaş teklif etti.

44 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

2019 yılında Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya transfer olan Altay Bayındır, 145 maçta Süper Lig devinin formasını giydi. Milli eldiven kalesini 44 maçta gole kapattı. 25 yaşındaki Bayındır, 162 kez ise topu filelerde gördü.