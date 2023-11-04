Altay, Bandırmaspor karşısında çıkış arayacak

Altay, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın 13.30'da Bandırmaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek 8 maçlık aradan sonra galibiyet almak istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 11. hafta müsabakasında Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda saatler 19.00'u gösterdiğinde başlayacak. Karşılaşmayı Mardin bölgesinden Yunus Dursun yönetecek. Dursun'un yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Aydın olacak. Bu zorlu karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip Bandırmaspor 19 puanla 4. sırada yer alırken, konuk ekip Altay ise 5 puanla son basamak olan 18. sırada bulunuyor. 8 haftadır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, Bandırmaspor'u mağlup ederek hem düşme hattından kurtulmanın hem de çıkışa geçmenin planlarını yaparken, ev sahibi ekip ise Altay maçını kayıpsız atlatarak zirveye tırmanmayı hedefliyor.

Öte yandan iki takım da hafta içi oynanan Türkiye Kupası maçlarında galibiyet sevinci yaşayarak üst tura çıkma başarısı gösterdi. - İZMİR