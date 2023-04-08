Altay, Bandırmaspor deplasmanında

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Erzurumspor FK ve Sakaryaspor maçlarını kazanıp alt sıralardan uzaklaşan Altay, yarın deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede Feridun Daldaş görev yapacak. Sıralamada 31 puanla 13'üncü basamakta haftaya başlayan Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, zorlu deplasmanda seriyi sürdüreceklerini söyledi.

Takımın çok önemli iki maçı kayıpsız geçtiğini ifade eden Tuna Üzümcü, "Erzurumspor ve Sakaryaspor karşılaşmalarında çok değerli galibiyetler aldı. Düşme hattıyla aramızda 10 puanlık fark var. Ancak bizi işi her zamanki gibi sıkı tutatacağız. Bandırmaspor zorlu bir rakip. Orada da kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp evimize kayıpsız dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.