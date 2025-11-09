Haberler

Altay, Balıkesirspor'a 1-0 Mağlup Oldu

3. Lig 4. Grup 10. hafta mücadelesinde Altay evinde Balıkesirspor'a 1-0 yenilerek düşme hattına geriledi. Balıkesirspor’un golünü 62. dakikada Artun attı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Yasin Kalcıoğlu, İsmail Ertunç, Faik Sancaktutan

ALTAY: Ozan - Yunus Efe, Hikmet, Sefa, Özgür, Ege (Dk. 67 İsa), Oktay, Emre (Dk. 67 Murat Uluç), Onur Efe, Mehmet Nur (Dk. 67 Caner), Ünal

BALIKESİRSPOR: Furkan - Kuban, Harun, Ahmet, Serhat, Tayfun (Dk. 46 Erşan), Yekta (Dk. 82 Sedat), Bora (Dk. 87 Ahmet), Hasan (Dk. 73 Celal), Ali Sinan, Artun (Dk. 87 Talha)

GOL: Dk. 62 Artun ( Balıkesirspor )

SARI KARTLAR: Oktay ( Altay ) - Ali Sinan, Yekta ( Balıkesirspor )

3'üncü Lig 4'üncü Grup 10'uncu hafta mücadelesinde Altay evinde Balıkesirspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın tek golünü konuk ekip adına 62'nci dakikada Artun kaydetti. Bu sonuçla 6 puanda kalan Altay düşme hattına gerilerken, 18 puana ulaşan Balıkesirspor, Play-Off yarışını sürdürdü.

14'üncü dakikada konuk ekipten Tayfun'un ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

34'üncü dakikada Altay ceza sahasında topla buluşan Harun'un vuruşunda savunmada Yunus Efe meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

41'inci dakikada Altay atağında Onur Efe ceza sahası önünden şansını denedi, top kaleci Furkan'ın kucağında kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

62'nci dakikada Balıkesirspor öne geçti. Bora'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ozan'ın çeldiği topu Ali Sinan tamamladı. Ozan bir kez daha gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Artun meşin yuvarlağı fileleri yolladı: 0-1.

73'üncü dakikada Altay'ın soldan kazandığı kornerde Özgür ceza sahasına kesti, Sefa'nın kafa vuruşunda kaleci Furkan mutlak golü önledi.

85'inci dakikada Balıkesirspor ceza sahasında Murat'ın dokunduğu topu göğsüyle kontrol eden Caner'in röveşata denemesinde savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+3'üncü dakikada Balıkesirspor kontratağında Ali Sinan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

Maçı Balıkesirspor 1-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
