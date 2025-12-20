Altay deplasmanda Afyon'la rakip
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 3 galibiyet alan Altay, Afyonspor ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, galibiyetle ilk yarıyı kapatmayı hedefliyor.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta hafta içinde evinde Nazilli Spor'u 3-0 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini alan Altay yarın ilk yarının son maçında Afyonspor'un konuğu olacak. Zafer Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak randevuda Kadir Demir düdük çalacak. Ligde 15 puanla 10'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi, 10 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki rakibini yenerek 4'te 4'le ilk yarıyı noktalamayı hedefliyor.
Son 3 karşılaşmada Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0, Nazilli Spor'u 3-0 dize getirirken kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, düşme hattındaki Afyon karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Öte yandan hafta içinde ödemeler konusunda gerilim yaşayan başkan Sinan Kanlı ve teknik direktör Yusuf Şimşek'in dün bir araya gelerek buzları erittiği öğrenildi.