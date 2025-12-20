Haberler

Altay deplasmanda Afyon'la rakip

Altay deplasmanda Afyon'la rakip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 3 galibiyet alan Altay, Afyonspor ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, galibiyetle ilk yarıyı kapatmayı hedefliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta hafta içinde evinde Nazilli Spor'u 3-0 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini alan Altay yarın ilk yarının son maçında Afyonspor'un konuğu olacak. Zafer Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak randevuda Kadir Demir düdük çalacak. Ligde 15 puanla 10'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi, 10 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki rakibini yenerek 4'te 4'le ilk yarıyı noktalamayı hedefliyor.

Son 3 karşılaşmada Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0, Nazilli Spor'u 3-0 dize getirirken kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, düşme hattındaki Afyon karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Öte yandan hafta içinde ödemeler konusunda gerilim yaşayan başkan Sinan Kanlı ve teknik direktör Yusuf Şimşek'in dün bir araya gelerek buzları erittiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
title