Altay'ın genç santrforu Ünal Alihan Kavlak ameliyat olacak

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'a genç santrfor Ünal Alihan Kavlak'tan kötü haber geldi. Attığı gollerle siyah-beyazlı ekibin kümede kalmasında önemli pay sahibi olan 20 yaşındaki santrforun ön çapraz bağ ameliyatı olacağı öğrenildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşecek operasyonu Doç. Dr. Lokman Kehribar'ın yapacağı bildirildi. Altyapıdan yetişen yetenekli futbolcunun tedavisinin 7 ay süreceği ifade edildi. Bu sezon oynadığı 23 maçta 19 kez ilk 11'de yer alıp 6 defa rakip fileleri sarsarak İzmir temsilcisinin en skorer ismi olan Ünal Alihan'ın, yeni sezonun ikinci devresinde yeşil sahalara dönmesi bekleniyor. Genç oyuncunun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

