Altay'a Kemal Zorlu'dan kenetlenme çağrısı

Altay'ın 28 Nisan'daki genel kurulunda başkan adayı çıkmaması üzerine kulüpte yönetim krizi yaşanırken, camianın duayen isimlerinden Kemal Zorlu kenetlenme çağrısı yaptı. Kulübün toplam borcunun 371 milyon TL olarak açıklanması üzerine, "Yaşanan ekonomik krizden kavga ederek kurtulamayız" diyen Zorlu, "Gerilim ortamı yerini, birlik ve beraberliğe bırakmalı. Son kongrede yaşananlar Altay'a hiç yakışmadı" ifadesini kullandı. Kemal Zorlu, "Camia bir araya gelmeli. Sorunların çözümü için ortak hareket şart. Kaos Altay'ı uçuruma sürükler. Üstelik eldeki değerleri korumak için hiç zaman kaybetmemek gerek" diye konuştu.

Yönetime talip çıkmaması üzerine ortaya çıkan yönetim krizinin kulübe büyük zarar vereceğini söyleyen Kemal Zorlu, "Kongrede yaşananlar Altaylılık duruşuna yakışmamış, kulübümüzün imajına zarar vermiştir. Öncelikle birlik beraberlik içinde hareket ettiğimizi herkese göstermeli ve imaj tazelememiz gerek. Kaostan kurtulup, huzur ortamı yaratmak, sorunların aşılması yönünde atılacak ilk adımdır. Altay huzur ortamının sağlanması, camianın birlik ve beraberlik içinde ortak akıl üretmesiyle kurtulur. Kısır çekişmeler, kavgalar ve suçlu aramak borç yükünün kaldırılması yönünde hiçbir fayda sağlamaz" mesajı verdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor