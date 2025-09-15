Altay, 3. Lig'de Gol Sevinci Yaşayamadan 1 Puan Topladı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 2 müsabakada 1 puan toplayan Altay, grupta ilk 2 hafta sonunda gol sevinci yaşamayan tek takım olarak dikkat çekti. İlk maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, 2'nci hafta konuk ettiği ligin dişli ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibinde teknik direktör Ramazan Kurşunlu, Uşakspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürdüğü 44 yaşındaki santrfor Murat Uluç'u iç sahadaki Ayvalıkgücü Belediyespor randevusunda yedek tutup, ilk 11'de 18 yaşındaki Onur Yıldız'ı ileri uçta tercih etti. Ayvalık maçında usta golcü Murat, 62'nci dakikada oyuna girdi. Ayvalıkgücü karşısında pozisyon üretmekte zorlanan Altay, 2'nci haftayı 1 puanla 15'inci sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor