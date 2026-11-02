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Altay, 1922 Akşehir ile 1-1 berabere kaldı; Nurullah Efe Kocatürk cezalı duruma düştü

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Altay, 1922 Akşehir ile 1-1 berabere kaldı; Nurullah Efe Kocatürk cezalı duruma düştü
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Altay, evinde düşme hattındaki 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kaldı. Nurullah Efe Kocatürk 35'te penaltı kazandırdı, 38'de rakibe penaltı yaptırdı ve 62'de sarı kartla Etimesgut deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak evinde düşme hattındaki 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalan Altay'da sol bek Nurullah Efe Kocatürk, sevinci ve hüznü art arda yaşadı. Müsabakanın 35'inci dakikasında siyah-beyazlı takıma penaltı kazandırarak takımının 1-0 öne geçmesinde pay sahibi olan 20 yaşındaki savunmacı, 38'inci dakikada ceza sahasında yaptığı faulle bu kez rakibin penaltı kazanmasına neden oldu. Akşehir ekibinin penaltıdan skora denge getirmesiyle hem Altay'ın hem de Nurullah'ın sevinci kısa sürdü. Genç defans oyuncusu 62'nci dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Etimesgut deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Altay'da ön libero İsa'nın 3 maçlık kırmızı kart cezası sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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