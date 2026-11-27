Alt sıradaki Somaspor yarın deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan ve alt sıralarda kalan Somaspor, yarın deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. Müsabaka öncesi Somaspor 12 puanla 14'üncü sırada, Şanlıurfaspor ise 25 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan ve alt sıralarda kalan Somaspor yarın deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'la oynayacak. 11 Nisan Stadı'nda Emre Can Furuncu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesi Somaspor 12 puanla 14'üncü basamakta yer aldı. Şanlıurfaspor ise 25 puan topladı ve haftaya 6'ncı basamakta girdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı