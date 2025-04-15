Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Alsancakspor, Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-3 Yenerek Kazandı

Alsancakspor, Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-3 Yenerek Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu'nda Alsancakspor, geriden gelerek Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-3 mağlup etti. İlk yarıyı 3-1 geride kapatan Alsancakspor, maçta son anda galibiyeti elde etti.

Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 5. haftasında Alsancakspor, ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmada rakibi Yahyalı Gençlerbirliği'ni 4-3 mağlup etti.

Stat: Yahyalı İlçe stadı

Hakemler: Berkcan Kalkan, Furkan Emre Arslan, Mustafa Öztürk

Yahyalı Gençlerbirliği: Çağrı Sarıgül, M. Furkan Öztürk, İsa Erdem Uzun (Hasan Hüseyin Akkuş dk. 70), Enes Seyis, Ömer Faruk Akburak, Soner Özkan, Volkan Kemal Sarıgül (Koray dk. 65), Emrah Kaplangiray, Sami Seyis, Mustafa Özkan (Fatih Biçici dk. 80), Hakan Firez

Alsancakspor: Ali Çiftçi, M.Ali Balkan, Eren Erdal Tarcan, M.Can Köse, Onur Kaan Ünal, Mehmet Teğmen (İbrahim Önat dk. 70), M.Ali Akkaş, Sezgin Lama, Tunahan Kumru (Emirhan Çelik dk. 64), Ramazan Özön, M.Emin Mert

Goller: Sami Seyis (dk. 23), Hakan Firez (dk. 38), Emrah Kaplangiray (dk. 43) (Yahyalı Gençlerbirliği), Eren Erdal Tarcan (dk. 32, dk. 76), Sezgin Lama (dk. 49, dk. 87) (Alsancakspor) - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.