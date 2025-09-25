Alsancak Stadyumu Zemini Bakıma Alınıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcilerinden Karşıyaka ve Altay'ın iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemini bakıma girecek. Sezon öncesi zemini kaldırılıp değiştirilen sahada ekim ayında 1 ay boyunca ara ekim ve bakım çalışmaları yapılacak. Sahanın Altay'ın pazar günü Eskişehirspor'la oynayacağı maçın ardından en az 4 hafta boyunca kapanacağı öğrenildi.

Maçları dönüşümlü olarak bu statta oynayan İzmir'in köklü temsilcilerinden Karşıyaka bu sezon Alsancak'ta 2 lig, 1 kupa sınavına çıktı. Altay ise iç sahada şimdiye kadar 1 maç oynadı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndan da aynı gruptaki Bornova 1877 ve İzmir Çoruhlu FK bu statta oynadığı için yoğunluk nedeniyle yararlanması zor olan iki kulüp Atatürk Stadı'na dümen kırmayı planlıyor.

1 YILDIR MAÇ OYNANMADI

İzmir'in aktif en eski, Türkiye'nin de iki olimpik stadından biri olan yaklaşık 55 yıllık Atatürk Stadı'nda uzun süredir profesyonel maç yapılmadı. Zemininin iyi durumda olduğu bildirilen statta Altay son olarak Alsancak Stadı'nın zemini bakımdayken 19 Ekim 2024'te Karaköprü Belediyespor'u ağırladı. Atatürk Stadı'ndaki son profesyonel maç ise geçen sezon 9 Kasım 2024'te Aziz Kocaoğlu Stadı'nın da bakımda olduğu dönemde Bornova 1877 ile Anadolu Üniversitesi arasında oynandı.

EN SON 2021'DE

İzmir'de Menemen, Buca ve Tire'de de stat alternatifleri bulunurken, Karşıyaka ve Altay'ın bu statlarda oynamayı değerlendirmediği öğrenildi. Alsancak Stadı'nın kapalı olduğu dönem 8 sezon boyunca iç saha maçlarını Atatürk Stadı'nda oynayan Karşıyaka, emektar statta son olarak 28 Kasım 2021'de Edirnespor'u ağırladı. Alsancak Stadı'nın ekim ayının son haftasındaki Altay-Karşıyaka maçına yetişmesi bekleniyor. Kaf-Kaf bu periyotta Eskişehir Anadolu ve Nazillispor'la oynayacağı iki iç saha maçına Atatürk Stadı'nda çıkacak.

MÜCAHİT İYİLEŞTİ

Karşıyaka'nın sezon öncesi Muğlaspor'la oynadığı açılış maçında sakatlanıp ligde henüz görev yapamayan orta saha oyuncusu Mücahit Aslan iyileşti. Kemik iliği ödemi nedeniyle ilk 3 maçı kaçıran tecrübeli futbolcu, takımla antrenmanlara başladı. Mücahit'in bu hafta Alanya 1221 deplasmanında sahalara dönmesi bekleniyor.