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Alperen Şengün'ün triple-double yaptığı maçta Rockets, Timberwolves'a 117-107 yenildi

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Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı, 12 ribaunt, 10 asist ve 3 blokla triple-double yaptığı maçta sahasında Minnesota Timberwolves'a 117-107 yenildi. Şengün bu performansla kariyerindeki 13, bu sezonki ilk triple-double'ını yaparken Rockets maçı kaybetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta sahasında Minnesota Timberwolves'a 117-107 yenildi.

NBA'e 14 maçla devam edildi. Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaunt, 10 asist ve 3 blokla kariyerindeki 13, bu sezonki ilk "triple-double"ını yaptı.

Rockets'ta Kevin Durant 21, Fred VanVleet 18 sayı attı.

Sakatlığı bulunan Anthony Edwards'tan yoksun Timberwolves'ta Ayo Dosunmu 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, LaMelo Ball 12'sini son çeyrekte attığı 20 sayıyla oynadı. Jonathan Kuminga ise 16 sayı ve 8 ribaunt kaydetti.

Wembanyama'dan tarihi performans

San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 112-111 yendi.

Spurs'ün All-Star yıldızı Victor Wembanyama, 52 sayı, 24 ribauntla kariyer rekoru kırdı. NBA tarihinde bir maçta bu istatistiklere ulaşan ilk oyuncu olan Wembanyama, ilk yarıda 29 sayı, 15 ribaunt, 5 blok üretti.

Spurs'te Dylan Harper 21 sayı attı, Stephon Castle ise 17 sayı ve 10 ribauntla oynadı. Spurs, üst üste 6. galibiyetini aldı.

Mavericks'te Kyrie Irving 29, Naji Marshall 22, P.J. Washington 21 sayı kaydetti. Cooper Flagg ise 19 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

LeBron James'ten yeni rekor

Philadelphia 76ers, Little Caesars Arena'da konuk olduğu Detroit Pistons'ı 112-106 mağlup etti.

76ers'ın 41 yaşındaki yıldızı LeBron James, ikinci çeyrekte bulduğu basketle NBA tarihinde 16 bin saha içi isabete ulaşan ilk oyuncu oldu. James, karşılaşmayı 13 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.

Konuk ekipte Jaylen Brown 30 sayıyla sezonun en skorer maçına imza atarken, Joel Embiid 26 sayı ve 15 ribaunt, Tyrese Maxey ise 19 sayı ve 7 asist kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona, 15 dakika süre aldığı mücadelede 5 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Bona'nın iki basketi LeBron James'in asistleriyle geldi.

Pistons'ta Duncan Robinson 27, Cade Cunningham ise 26 sayı, 11 asistle oynadı.

Kaynak: AA
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