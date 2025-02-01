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Alperen Şengün'ün NBA All-Star Seçimi Giresun'u Gururlandırdı

Alperen Şengün'ün NBA All-Star Seçimi Giresun'u Gururlandırdı
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Giresunlu basketbolcu Alperen Şengün'ün NBA 2025 All-Star organizasyonuna seçilmesi, memleketinde büyük bir sevinçle karşılandı. Genç sporcular için bir ilham kaynağı olarak görülen Alperen'in başarıları, Giresunlular arasında gurur yarattı.

Alperen Şengün'ün memleketi Giresun'da, genç basketbolcunun Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) 2025 All- Star organizasyonuna seçilmesinin sevinci yaşanıyor.

Giresun'dan Türk basketboluna kazandırılan Alperen Şengün'ün kentin plaka kodunu yansıtan "28" numaralı formasıyla Nba'de oynaması Giresunluları gururlandırıyor.

Milli basketbolcunun, All-Star organizasyonuna seçilen hem ikinci hem de en genç Türk basketbolcu olması memleketindeki hemşehrilerine gurur yaşattı.

Alperen Şengün'ü maçlarından ve sosyal medya hesaplarından takip eden esnaf Atilla Unat, AA muhabirine, Giresunlu basketbolcunun All-Star organizasyonunda yer alması için oy kullandığını söyledi.

Alperen ile gurur duyduğunu ifade eden Unat, All-Star maçını da ilgiyle izleyeceğini belirtti.

"Bize çok çok gurur verdi"

Unat, geçmişte Müslüman bir oyuncunun Nba'de yer aldığında çok gururlandıklarını dile getirerek, "Mesela Kareem Abdul-Jabbar vardı. NBA maçları bize heyecan verirdi. Şimdi de Alperen Şengün'ün bunların arasına katılması bize çok çok gurur verdi. Bunu gerçekten büyük bir olay olarak düşünüyorum. Allah ona daha çok başarı versin." dedi.

Salim Kahveci, Giresun'dan bir Türk'ün organizasyonda yer almasının heyecan verici olduğunu vurguladı.

Bunun gençlere örnek olması gerektiğine işaret eden Kahveci, "Basketbola ilgim yok ama Alperen Şengün sayesinde bu oyuna ilgi duymaya başladım. 28 numarası da onurumuz, gururumuz." ifadelerini kullandı.

Bilge Yazıcıoğlu da NBA All-Star organizasyonunda boy gösteren ilk Türk basketbolcu Mehmet Okur'un ardından seçilen ikinci oyuncunun Giresunlu olmasından gurur duyduğuna değinerek, "Hem Giresun'u hem Türkiye'yi temsil ediyor. 28 numaralı forması da Giresunlu olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Ali Haydar Konya ise Alperen Şengün'ün Giresun'u temsil ederek kentin göğsünü kabarttığını belirterek, kendisi ile gurur duyduklarını, sergilediği oyun, asist ve attığı basketleri ilgiyle takip ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
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