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Alperen Şengün rakip takıma İzmir Marşı çaldırdı

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Houston Rockets'ın deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 119-115 mağlup ettiği NBA maçında karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Alperen Şengün için İzmir Marşı çalındı.

Batı Konferansı'nın dev maçında Houston Rockets, zorlu rakibi Memphis Grizzlies'i 119-115 mağlup ederek sezonun 25. galibiyetini aldı. Maçın yıldızı ise temsilcimiz Alperen Şengün oldu.

MAÇA DAMGA VURDU

32 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle double-double yapan Alperen, aynı zamanda maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı. 35 dakika süre alan genç yıldız, kritik anlarda ortaya koyduğu oyunla galibiyette başrol oynadı.

BİTİME SANİYELER KALA İZMİR MARŞI ÇALDILAR

Maçın bitimine 3.2 saniye kala Memphis Grizzlies, 117-115 geride olduğu anda mola aldı. Ancak molanın en dikkat çeken anı, salon hoparlörlerinden çalan "İzmir Marşı" oldu. Memphis yönetimi, maçın yıldızı Alperen Şengün'e jest yaparak anlamlı bir sürprize imza attı.

Alperen Şengün rakip takıma İzmir Marşı çaldırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

mehter marşı, hücum marşı marşı çalınmalı. izmir marşı yumuşaktır, yumuşakçadır

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Haber YorumlarıHakkım Yok:

Bunudami biyerlere çekiyorsunuz helal olsun ...

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