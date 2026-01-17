Haberler

Alperen Şengün double double ile oynadı, Houston evinde kazandı

Güncelleme:
NBA'de Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'u 110-105'lik skorla yenerek 24. galibiyetini aldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 25 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle maçta ön plana çıktı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 110-105'lik skorla yendi ve 24. galibiyetini kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 25 sayı, 14 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant ise 39 sayı, 7 asistle müsabakayı tamamladı. Ligdeki 15. yenilgisini alan Minnesota'da ise Julius Randle 39 sayı ve Naz Reid de 25 sayı, 10 ribaund ile katkı verdi.

Adem Bona'dan 4 sayı, 4 ribaund ve 3 blok

Cleveland Cavaliers ise Xfinity Mobile Arena'da karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 117-115'lik skorla mağlup etti. Ligdeki 24. galibiyetini elde eden Cleveland'da Jaylon Tyson 39 sayıyla ön plana çıkarken, de Andre Hunter da 16 sayıyla eşlik etti. Bu sezonki 18. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 4 ribaund ve 3 blokla oynarken, Joel Embiid 33 sayı ve Tyrese Maxey de 22 sayıyla mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 127 - New Orleans Pelicans: 119

Philadelphia 76ers: 115 - Cleveland Cavaliers: 117

Toronto Raptors: 117 - Los Angeles Clippers: 121

Brooklyn Nets: 112 - Chicago Bulls: 109

Houston Rockets: 110 - Minnesota Timberwolves: 105

Sacramento Kings: 128 - Washington Wizards: 115 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
