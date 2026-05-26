Alperen Şengün, Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic maçını izlemek için Akatlar'da

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off mücadelesinde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic, Akatlar'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı milli basketbolcu Alperen Şengün de salonda takip etti. NBA'de Houston Rockets forması giyen milli yıldız, karşılaşmayı izlemek için Akatlar'daki salonda yerini aldı. Basketbolseverler, Alperen Şengün'e yoğun ilgi gösterirken milli oyuncu tribünlerden büyük alkış ve tezahürat aldı. Taraftarlar, milli basketbolcuyla fotoğraf çektirebilmek için büyük ilgi gösterdi.

