Haberler

Alperen Şengün, Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic maçını izlemek için Akatlar'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off mücadelesinde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic arasındaki derbiyi, NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de Akatlar Spor Salonu'nda takip etti. Şengün, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off mücadelesinde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic, Akatlar'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı milli basketbolcu Alperen Şengün de salonda takip etti. NBA'de Houston Rockets forması giyen milli yıldız, karşılaşmayı izlemek için Akatlar'daki salonda yerini aldı. Basketbolseverler, Alperen Şengün'e yoğun ilgi gösterirken milli oyuncu tribünlerden büyük alkış ve tezahürat aldı. Taraftarlar, milli basketbolcuyla fotoğraf çektirebilmek için büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı

5 yıl Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'a transfer oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya

Transferde ters köşe!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı