Haberler

Alperen Şengün'ün 28 sayıyla oynadığı maçta Rockets, uzatmalarda Kings'e yenildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 28 sayıyla oynadığı maçta Sacramento Kings'e uzatma sonunda 125-124 kaybetti. Kings, Dennis Schröder'in son saniye basketiyle galip geldi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün 28 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets, uzatma sonunda Sacramento Kings'e 125-124 kaybetti.

Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada bitime 2.2 saniye kala Dennis Schröder'in attığı 3 sayılık basketle öne geçen Kings, bu sezon 7. galibiyetini aldı.

Kings'te Schröder 24 sayı, 10 asist, Russell Westbrook 21 sayı, 13 ribaunt ve Maxime Raynaud 12 sayı, 14 ribauntla oynayarak "double-double" yapan isimler oldu.

DeMar DeRozan 27, Keegan Murray ise 26 sayı kaydetti.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı ve 6 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

Kevin Durant 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Amen Thompson ve Jabari Smith 18'er sayıyla oynadı.

Jalen Brunson, 47 sayıyla Knicks'i galibiyete taşıdı

Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada New York Knicks, Miami Heat'i 132-125 mağlup etti.

Knicks'te Jalen Brunson, 47 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Ev sahibi ekipte Mikal Bridges 24, OG Anunoby 18 sayı kaydederken Josh Hart ise 13 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Heat'te Kel'el Ware 28 sayı ve 19 ribauntla "double-double" yaparken Jaime Jaquez, 23 sayılık performans gösterdi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
title