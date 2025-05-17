Alperen Babacan, Bursaspor'a Katılmanın Onurunu Yaşıyor

Alperen Babacan, Bursaspor'a Katılmanın Onurunu Yaşıyor
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Bursaspor'un yeni transferi Alperen Babacan, yeşil-beyazlı takıma katılmanın büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurguladı. Taraftarlarına teşekkür eden Babacan, hedeflerine ulaşmak için çok çalışacağını belirtti.

Bursaspor'un yeni transferi savunma oyuncusu Alperen Babacan, yeşil-beyazlılara katılmanın büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirterek, "Bu büyük camianın hak ettiği yerlere ulaşmasına katkı sağlama fırsatı yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşayan Alperen Babacan, Bursaspor'a imza attıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yeni takımına katılmanın gurur verici olduğunu belirten deneyimli Babacan, taraftara teşekkür etti. Alperen Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Bursaspor ailesine katılmanın hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayım. Taraftarlarımızın şimdiden gösterdiği ilgi ve mesajları görüyorum. Bu büyük camianın hak ettiği yerlere ulaşmasına katkı sağlama fırsatı yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunları başarabilmek için çok çalışacağım ve taraftarımızın desteğiyle hedeflerimize ulaşacağız. Transferimde emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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