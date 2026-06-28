Alper Yılmaz: "Umarım iyi bir basketbol sahaya yansıtırız ve elimizden geleni yaparız"

Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Bosna Hersek ve İsviçre maçlarında iyi bir basketbol ortaya koyarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inandığını söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Oynanacak maçlar öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Bu etabı 6 galibiyetle tamamlamak istediklerini ancak bunun yalnızca yolun yarısı olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Ondan sonra oynayacağımız ağustos, kasım ve şubattaki pencerelerle Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğimiz belli olacak. Ama adım adım gitmek istiyoruz. Önce Bosna Hersek maçı, sonra da burada oynayacağımız İsviçre maçı bizim için önemli karşılaşmalar. Umuyorum ikide iki yaparız. Umarım iyi bir basketbol sahaya yansıtırız ve elimizden geleni yaparız. Gelen teknik ekibe ve bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zorlu sezonlardan geliyorlar ama hiç bizi üzmeden buraya gelip milli forma için ter döküyorlar. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 17 Yaş Altı Takımı'ndaki arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu akşam zaten takım olarak onların yanında destek olmaya çalışacağız. İnşallah sonu madalya olur. Onlar da bizler gibi bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı