Alper Kınar: Trabzonspor, Galatasaray karşısında sahaya kazanmak için çıkacak

"GALATASARAY İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK, TRABZONSPOR GALİBİYETE YAKIN"

Alper Kınar, Trabzonspor'un son haftalardaki yükselen performansına dikkat çekerek, "Trabzonspor, zirveyi yakalama umuduyla tüm varlığını sahaya koyacaktır" dedi. Bordo-mavili ekibin bu karşılaşmada Galatasaray'a karşı üstünlük kurabileceğini belirten Kınar, "Trendyol Süper Lig'de ilk kez Galatasaray karşısına galibiyet şansı bu kadar yüksek bir takım çıkıyor" sözleriyle dikkat çekti.

Kınar, "Galatasaray çok zorlanacağı bir karşılaşmaya çıkıyor, bu defa Trabzonspor'un galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum" dedi. Ayrıca, sarı-kırmızılı ekipte İlkay Gündoğan'ın performansına da değinerek, "İlkay, Galatasaray'a çok katkı sağladı, adeta makine gibi oynuyor" ifadelerini kullandı.

"BAHİS SKANDALI KISA SÜREDE ÇÖZÜLEMEZ"

Programın sonunda Türk futbolunda son günlerde gündeme oturan bahis skandalına da değinen Alper Kınar, sürecin kısa sürede netleşmesini beklemediğini söyledi. "Türk futbolunda yaşanan bahis skandalının çok kısa sürede çözülebileceğini düşünmüyorum" diyen Kınar, bu konunun futbolun güvenilirliğini zedelediğini vurguladı.

Spor kamuoyunun büyük ilgiyle beklediği Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi öncesi Kınar'ın yorumları, iki takımın motivasyonu ve Türk futbolundaki gelişmeler açısından önemli ipuçları sundu.