Alper Kınar: 'Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında organize oyunu ile rahat galibiyet aldı'

"FENERBAHÇE'DE SAHA İÇERİSİNDE DAHA ORGANİZE BİR TAKIM GÖRDÜK"

Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com ekranlarında Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmaları değerlendirdi. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında zorlanmadan galip geldiğini belirten Kınar, "Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşması çok rahat bir karşılaşmaydı" dedi.

Fenerbahçe'nin sahadaki oyun planına dikkat çeken Kınar, " Fenerbahçe'de saha içerisinde daha organize bir takım gördük" ifadelerini kullandı. Rakibin direnç göstermekte zorlandığını vurgulayan Kınar, "Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile eş değer de değil" derken, savunma düzeninin önemine de değindi. Kınar, "Fenerbahçe'nin karşısında kuvvetli bir rakip olmadığı için Fenerbahçe'ye dörtlü kombinasyon iyi geldi" diyerek sarı-lacivertlilerin bu sistemde daha etkili göründüğünü ifade etti.

"RAFA SİLVA DIŞINDA BU KADRO BEŞİKTAŞ İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Beşiktaş'ın performansını da değerlendiren Alper Kınar, Sergen Yalçın yönetimindeki takımın özellikle Alanyaspor karşısında zorlandığını belirtti. "Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması Sergen Yalçın için de kolay değildi" diyen Kınar, Beşiktaş'ın kadro kalitesi hakkında ise, "Rafa Silva dışında bu kadro Beşiktaş için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Bu hafta oynanacak Başakşehir maçının Beşiktaş için çok zorlu bir sınav olacağını söyleyen Kınar, "Beşiktaş, Başakşehir karşısında bu hafta çok zorlu bir mücadeleye çıkacak" dedi. Ayrıca teknik kararları da eleştiren Kınar, "Sergen Yalçın'ın, Kartal Yılmaz ile başlaması çok yanlış bir karardı" ifadeleriyle dikkat çekti. Ndidi transferine de değinen Kınar, "Şu anda Ndidi Beşiktaş'a bir katkı sağlamıyor" dedi.