Alper Kınar: Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi bitiyor

"SERGEN YALÇIN RAKİBE GÖRE OYNATMAYI ÖĞRENDİ, BEŞİKTAŞ ORTA SAHADA KAZANIRSA MAÇI ALIR"

Alper Kınar, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın oyun anlayışını değerlendirerek, "Sergen Yalçın, rakibe göre nasıl oynanacağını araştırıyor" dedi. Kınar'a göre Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında tempoyu eline alırsa üç puanı hanesine yazdırabilir. "Beşiktaş orta sahada hakimiyeti kurarsa, Kasımpaşa'yı yenebilir" diyen Kınar, siyah-beyazlıların Konyaspor karşısındaki galibiyetinin ise oyun üstünlüğüne değil, rakibin hatalarına dayandığını vurguladı.

Kasımpaşa'nın bu sezon etkili bir performans sergilediğini belirten Kınar, "Kasımpaşa, Konyaspor'a göre daha efektif bir takım" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta son haftalarda dikkat çeken düşüşe değinen Kınar, "Rafa Silva mental bir çöküşte. Beşiktaş'ta yavaş yavaş Rafa Silva dönemi bitiyor" sözleriyle futbolcunun performansına eleştiri getirdi.

"GÖZTEPE LİGİN EN ETKİLİ TAKIMLARINDAN BİRİ, GALATASARAY'A PUAN ALMAYA GELECEKTİR"

Haftanın bir diğer dikkat çeken mücadelesi olan Galatasaray – Göztepe karşılaşmasını da değerlendiren Kınar, "Ligde üç büyükler dışında en iyi top oynayan takımlardan biri Göztepe" dedi. Sarı-kırmızılı ekibin ligin formda ekiplerinden biri olduğunu belirten Kınar, "Göztepe, Galatasaray'a puan almaya gelecektir. Hücumda organize oynayan bir yapıya sahipler" ifadelerini kullandı.

Kınar, Göztepe'nin bu sezon gösterdiği performansın tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Göztepe oyun planına sadık kalan bir takım. Disiplinli yapılarıyla Galatasaray'ı zorlayacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.