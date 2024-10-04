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Alper Afşin Özdemir, Türkiye Espor Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Alper Afşin Özdemir, Türkiye Espor Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Türkiye Espor Federasyonu'nun olağan genel kurulunda Alper Afşin Özdemir, 101 oydan 70'ini alarak yeniden başkan seçildi. Özdemir, esporun gelişimi için çalışmalara devam edeceğini belirtti ve önümüzdeki yıl yapılacak espor olimpiyatlarına yönelik hazırlıklara başlandığını açıkladı.

Türkiye Espor Federasyonunun (TESFED) olağan genel kurulunda Alper Afşin Özdemir, yeniden başkanlığa seçildi.

Federasyonun 2. olağan genel kurulu, Altınel Ankara Hotel'de yapıldı. Mevcut başkan Alper Afşin Özdemir, kullanılan 101 oyun 70'ini alarak yeniden başkanlık görevine getirildi.

Diğer aday Yasin Nuri Çakır 29 oyda kalırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Özdemir başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Bora Koçyiğit, Esat Kahyaoğlu, Cenk Üstündağ, Mustafa Eröğüt, Abdulkadir Dolaş, Mustafa Furkan Örs, Cesur Sünnetçioğlu, Furkan Güven, Sadık Enes Dişli ve Ebubekir Tekir yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Türkiye Espor Federasyonu Başkanlığı'na tekrar seçilen Alper Afşin Özdemir, genel kurulda yaptığı konuşmada, camianın çok hızlı büyüdüğünü belirterek, "2018 yılında kurulan federasyonumuz, bugün 90 bini aşkın lisanslı sporcusu, 1100'ü aşkın tescilli kulübü ve 70'e yakın lisanlı espor merkeziyle büyük bir çatıya dönüştü. Hayata geçirdiğimiz faaliyetlerin yanı sıra milli takımlarımızla yurt dışında tecrübeler ve temsiliyetler yaşadık." ifadelerini kullandı.

"Ben ve arkadaşlarım 6 yıldır Türkiye'de esporun gelişimi için elimizi taşın altına koyduk. Çok mücadele verdik." diyen Özdemir, daha güçlü yönetimle federasyona katkı sunmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Delegelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki yıl ilki gerçekleşecek espor olimpiyatları bizler için çok büyük önem teşkil ediyor. Şimdiden hazırlıklarına başladığımız bu etkinliğin yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında da milli takımlarımıza olan inancımız tam. Altyapı, tesisleşme ve eğitim, önümüzdeki dönemde en önemli önceliklerimiz olacak. Yakın zamanda TESFED Espor Akademisini hayata geçireceğimizin müjdesini de vermek istiyorum."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye ankara Yaşam Spor

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