Alp Pehlivan: 'Fenerbahçe tempolu oyununu Benfica'ya yansıtabilirse galip gelebilir'

"FENERBAHÇE, BENFİCA RÖVANŞINDAN GALİP AYRILABİLİR"

Spor yorumcusu Alp Pehlivan, Haberler.com ekranlarında Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasını değerlendirdi. "Fenerbahçe, Benfica rövanşından galip ayrılabilir çünkü önceki maçın planı bambaşka, bu maçın planı bambaşka olacaktır" diyen Pehlivan, iki takımın da bu maça farklı bir stratejiyle çıkacağını söyledi.

Pehlivan, Benfica'nın çift santraforla sahaya çıkması halinde Jose Mourinho'nun alacağı önlemlerin değişeceğini vurgulayarak, "İçinde çok değişkenlik gösterecek bir taktik anlayışıyla çıkacak iki takım izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Feyenoord maçındaki tempolu oyun gücünü Benfica karşısına da yansıtabileceğini belirten Pehlivan, "Jose Mourinho geldiğinden beri Fenerbahçe'nin coşkulu oynadığı maç sayısı oldukça az" sözleriyle dikkat çekti.

"BU MAÇ İKİ TEKNİK ADAM İÇİN BİR SATRANÇ MAÇI OLACAK"

Alp Pehlivan, Benfica rövanşının teknik direktörler açısından büyük bir taktik mücadelesi olacağını belirterek, "İki teknik adam için de bu maç bir satranç maçı gibi olacak" dedi. Fenerbahçe'nin skoru koruyabilecek bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu ifade eden Pehlivan, "Ancak Mourinho'nun zamanında ve doğru hamleleri yapması gerekiyor" diye konuştu.

Kadıköy'de Benfica'nın 10 kişi kaldığı dakikalarda yapılan tercihlere de değinen Pehlivan, "Rakibin 10 kişi kaldığı dakikalarda hâlâ kalabalık bir savunma hattı ve 3 stoper ile oynamamız bence çok manidardı" diyerek Mourinho'nun taktik yaklaşımını eleştirdi. Pehlivan, "Fenerbahçe kendi evinde Benfica'ya karşı bir gol bulmuş olsaydı şu anda çok farklı şeyler konuşuyor olurduk" sözleriyle rövanşın önemine dikkat çekti.