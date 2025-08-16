Alp Özgen: 'Fenerbahçe kabuk değiştiriyor, mücadele gücü ve azmi yükseldi'

"FENERBAHÇE'DE ÇOK NET BİR KABUK DEĞİŞTİRME VAR"

Fenerbahçe- Feyenoord karşılaşmasının spikeri ve Türkiye'nin önemli spikerlerinden Alp Özgen, Haberler.com ekranlarında Fenerbahçe- Feyenoord karşılaşmasını değerlendirdi. Karşılaşmada son yılların en etkileyici tribün atmosferinin yaşandığını belirten Özgen, "Bu ortamı hazırlayan Mourinho'nun zekasıydı" dedi. Fenerbahçe'nin saha içindeki mücadeleci kimliği ile tribünlerin coşkusunun birleştiğini vurgulayan Özgen, "Bu buluşma Feyenoord'un sonunu kaçınılmaz kıldı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu sezon çok net bir kabuk değiştirdiğini dile getiren Özgen, "Geçen seneye oranla mücadele kapasitesi ve kazanma azmi yüksek, fizik kapasiteyi teknik kapasitenin önüne koyan bir kimliğe dönüşüyor" dedi. Maçta öne çıkan oyunculara da dikkat çeken deneyimli spiker, Jhon Duran için "21 yaşında zımba gibi bir adam" derken, maçın adamının Youssef En-Nesyri olduğunu belirtti. Benfica eşleşmesinde ise Fenerbahçe'nin kazanma olasılığını yüzde 50 olarak gördüğünü ifade etti.

"BEŞİKTAŞ'IN BU ÇARESİZLİĞİ VE VURDUMDUYMAZLIĞI SIRADANLAŞMAYA BAŞLADI"

Programda Beşiktaş'la ilgili değerlendirmelerde de bulunan Alp Özgen, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini haklı bulduğunu belirtti. "Beşiktaş taraftarı bu 2-3 yıldır devam eden acizliğe, çaresizliğe ve vurdumduymazlığa son verin artık diyor" diyen Özgen, kulüpteki sorunların sıradanlaşmaya başladığını söyledi.

"Burada her şey hocaya bakıyor, Ole Gunnar Solskjaer çok naif kalıyor, daha sert ve agresif olması lazım" ifadelerini kullanan spiker, mevcut kadronun aslında kötü olmadığını vurguladı. "Bu kadro saha içinde bir şey yapamıyorsa o zaman hocayı eleştirmek gerekiyor" diyen Özgen, Beşiktaş'ın eksiklerine rağmen mevcut potansiyelini kullanamadığını dile getirdi.