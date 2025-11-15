Alp Özgen: Bahis soruşturması Milli Takım'ın havasını etkileyecektir

Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçları öncesi değerlendirmelerde bulunan spor spikeri Alp Özgen, bahis soruşturmasının yarattığı atmosferden teknik detaylara kadar görüşlerini paylaştı. Özgen'in ifadeleri, karşılaşmalar öncesi futbol kamuoyunda dikkat çekti.

"BAHİS SORUŞTURMASI MİLLİ TAKIM'IN HAVASINI ETKİLEYECEKTİR"

Alp Özgen, son günlerde gündeme damga vuran bahis soruşturmasına değinerek, yaşananların Milli Takım'ın moralini kaçınılmaz şekilde etkileyeceğini söyledi. Türkiye'nin Bulgaristan karşısında doğal favori olduğunu vurgulayan Özgen, "Bulgaristan'ı farklı bir galibiyetle yeneceğimizi düşünüyorum" diyerek iddialı konuştu.

"İSPANYA KARŞISINDA ONUR MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

Milli Takım'ın İspanya karşısındaki durumunu değerlendiren Özgen, "Milli Takımımız İspanya karşısında onur maçına çıkacak" dedi. Montella'nın farklı kaybedilen 6-1'lik maçtan ders çıkarıp çıkarmadığının bu karşılaşmada anlaşılacağını belirtti.

"ENDÜSTRİYEL FUTBOLUN KAÇINILMAZ SONU: BAHİS SKANDALI"

Bahis skandalına sert sözlerle tepki gösteren Özgen, "Bahis skandalı, endüstriyel futbolun kaçınılmaz sonudur" dedi. Soruşturmanın insanların futbola duyduğu güveni zedelediğini belirten Özgen, "Bir hakem ve futbolcunun kendi kimlik numarasıyla hesap açması bir akıl tutulmasıdır" diyerek sürecin ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca Milli Takım'da Bulgaristan maçında rotasyon beklediğini ve ön alanda yoğun bir baskı oyunuyla sahaya çıkılacağını ifade etti.