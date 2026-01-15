Haberler

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası

Milli sporcu Alp Eren Özkan, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda erkekler kısa programda 58,47 puan alarak 26. sırada yer aldı ve serbest programa geçemedi.

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Alp Eren Özkan, organizasyona veda etti.

İngiltere'nin Sheffield kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler kısa program performansları yapıldı.

Alp Eren Özkan, 58,47 puanıyla 26. sırada yer aldı ve serbest programa kalamadı.

